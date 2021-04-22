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Мнения     22.04.2021 22:16

Макфол: Навальный не получает никакой финансовой поддержки от Запада, от Байдена, от ЦРУ

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Теги:  Макфол  Навальный  ЦРУ  поддержка  мнение  Гуриев  Эхо Москвы 

22 апреля. Mossovetinfo.ru - Бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол полагает, что Навальный не получает никакой финансовой поддержки от Запада, от Байдена, от ЦРУ и если бы такой счет был, «ФСБ бы это опубликовала». Об этом Макфол сообщил в эфире «Эхо Москвы».

«Алексей Навальный не получает никакой финансовой поддержки от Запада, от Байдена, от ЦРУ — это полная ерунда, нет никаких доказательств для этого. Ваши ФСБ и СВР — очень талантливые ребята, я хорошо знаю их возможности. Если бы такой счет был, ФСБ бы это опубликовала. Конечно, они все знают о его ситуации...  Если бы это была правда, мы бы узнали об этом уже, это очевидно для меня», - сказал Макфол.

Накануне на «Эхо Москвы» эту же актуальную тему комментировал экономист, профессор Парижского университета Sciences Po.Сергей Гуриев.
«Навальный, безусловно, человек не Запада, Навальный человек сам по себе. Я хорошо знаю Навального — перед эфиром ваш главный редактор Венедиктов сказал, что к вам завтра придет виртуально Майк Макфол. Вы знаете, что Навального часто обвиняли в том, что он на побегушках у Госдепа, у Макфола.
Я хорошо знаю и Макфола тоже. И я могу вам сказать, что Навальный и Макфол видели друг друга один раз в жизни, на вечеринке газеты «The Moscow Times», где было много и других людей. Это было 20-летие газеты «The Moscow Times» и оба они там выступали, и просто они столкнулись друг с другом – есть одна такая фотография, где Макфол и Навальный на одной и той же фотографии», - сказал Гуриев.

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Теги: 
Макфол  Навальный  ЦРУ  поддержка  мнение  Гуриев  Эхо Москвы 

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