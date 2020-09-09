10 сентября. Mossovetinfo.ru - Политику Алексеюпосле выписки из госпиталя. Об этом в интервью в прямом эфире "Эхо Москвы", отвечая на вопрос журналистов, сказал общественный деятель Михаил Ходорковский. При этом Ходорковский отметил, что любой его ответ на данный вопрос, возвращаться Навальному или - нет, будет подвергнут критике."Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию", - сказал М.Ходорковский. "К Навальному нет на сегодняшний день вопросов, которые позволили бы его арестовать сразу на поле аэропорта", - отметил Ходарковский. Несмотря на различные угрозы и риски, "тем не менее, как политику ему (Навальному - ред.) надо сразу возвращаться", - подчеркнул Ходорковский.Алексейблагодаря цепочке случайностей, в том числе действиям омских врачей, сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на собственные источники.Der Spiegel и «Инсайдер», между тем, сегодня утверждают, что. В то же время пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в своем аккаунте в Твиттерев публикациях газеты Der Spiegel и издания «Инсайдер».