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Мнения
10.09.2020, 10:48
Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский
10 сентября. Mossovetinfo.ru - Политику Алексею Навальному после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию. Об этом в интервью в прямом эфире "Эхо Москвы", отвечая на вопрос журналистов, с...
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Мнения
10.09.2020, 08:29
Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»
10 сентября. Mossovetinfo.ru- Эпоху глобализации, длившуюся 40 лет, сменит «век беспорядка», сообщается в на сентябрьском исследовании Deutsche Bank. Как передает РБК, автор доклада Джим Рейд от...
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Мнения
09.09.2020, 11:12
Сергей Миронов: снятие с выборов кандидатов от СР в Калининградской области противоречит действующему законодательству
9 сентября. Mossovetinfo.ru - Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов считает, что судебные решения, по которым были отменены решения о регистрации ...