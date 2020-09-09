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Мнения     10.09.2020 10:48

Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский

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Теги:  Навальный  Ходорковский  мнение  Ярмыш  Der Spiegel 

10 сентября. Mossovetinfo.ru - Политику Алексею Навальному после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию. Об этом в интервью в прямом эфире "Эхо Москвы", отвечая на вопрос журналистов, сказал общественный деятель Михаил Ходорковский. При этом Ходорковский отметил, что любой его ответ на данный вопрос, возвращаться Навальному или - нет, будет подвергнут критике.

"Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию", - сказал М.Ходорковский. "К Навальному нет на сегодняшний день вопросов, которые позволили бы его арестовать сразу на поле аэропорта", - отметил Ходарковский. Несмотря на различные угрозы и риски, "тем не менее, как политику ему (Навальному - ред.) надо сразу возвращаться", - подчеркнул Ходорковский.

Алексей Навальный выжил благодаря цепочке случайностей, в том числе действиям омских врачей, сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

Der Spiegel и «Инсайдер», между тем, сегодня утверждают, что Навальный пришел в себя. В то же время пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в своем аккаунте в Твиттере называет сильно преувеличенной информацию в публикациях газеты Der Spiegel и издания «Инсайдер».

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Теги: 
Навальный  Ходорковский  мнение  Ярмыш  Der Spiegel 

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