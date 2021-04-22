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Мнения     22.04.2021 21:44

Политик Владимир Рыжков о решении суда оштрафовать его за нарушении правил проведения митинга

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Теги:  Рыжков  митинг  штраф  закон  суд  мнение  Эхо Москвы 

22 апреля - Mossovetinfo.ru - 22 апреля Хамовнический суд Мсквы оштрафовал на 20 000 рублей политика, бывшего депутата Госдумы, члена Общественной палаты Москвы, журналиста радиостанции "Эхо Москвы" Владимира Рыжкова, признав его виновным в организации несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля.

Владимир Рыжков, как в суде, так и в последующих комментариях, обратил внимание на многочисленные нарушения при рассмотрении его материалов, в том числе явные противоречия с решениями Конституционного суда, определившего ряд условий для привлечения к ответственности за аналогичные нарушения.

"Там все строится на протоколе оперативного работника. Оперативный работник пишет: «18 апреля Владимир Рыжков разместил твит с призывом на несанкционированную акцию, тем самым выступил организатором». Логическая цепь такая: выступил с призывом, тем самым выступил организатором. Мы показываем с адвокатом судье твит: «Где вы видите призыв? Просто констатация факта: будет акция. Где вы видите организацию?» В решении Конституционного суда сказано, что организация акции подразумевает организационно-распорядительные функции. Это тот, кто подает заявку, определяет место, время, мобилизует людей", - сообщил Рыжков на "Эхо Москвы".

«Практически все решение построено на протоколе оперативного сотрудника Центра «Э», который абсолютно извращенно интерпретировал то, что я написал. Я просто пересказал новость и добавил к этому оценку, что это, видимо, из-за состояния здоровья Навального, и что это в день послания президента, что может вызвать жесткое противостояние. Там нет ни призыва, ни организации. Я не согласен, что я совершил правонарушение», - также отметил Рыжков.

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Теги: 
Рыжков  митинг  штраф  закон  суд  мнение  Эхо Москвы 

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