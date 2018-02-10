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Мнения     10.02.2018 12:26

Решение суда заблокировать ролик «по Дерипаске» Навальный считает «актом цензуры» и призывает везде распространять ролик

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Теги:  Усть-Лабинский районный суд  ФБК  Навальный  YouTube  Роскомнадзор  Дерипаска  Приходько  единый реестр запрещенной информации 

10 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), председатель Партии Прогресса Алексей Навальный назвал принятое в пятницу решение районного суда Краснодарского края, с требованием -  заблокировать ролик «по Дерипаске», «актом цензуры» и призвал везде распространять этот ролик. 

«В ответ на этот охреневший и наглый акт цензуры призываю всех распространять этот ролик везде, где только можно. Давайте объясним Дерипаске, Приходько и всему их обслуживающему жулью, что такое «эффект Стрейзанд», - написал в субботу Навальный на своем сайте.

Ролик ФБК Навального на YouTube и новость о нем на сайте Навального запрещены на основании решения Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля. В соответствии с этим решением суда Роскомнадзор  внес эти материалы политика Алексея Навального, о миллиардере Олеге Дерипаске и вице-премьере России Сергее Приходько, в единый реестр запрещенной информации. 

В четверг, 8 февраля, Навальный опубликовал расследование, в центре которого якобы совместный отдых Дерипаски и Приходько в Норвегии, которые, по мнению авторов расследования, могли обсуждать на яхте вмешательство России в президентские выборы в США. Основой для расследования стали Instagram и книга модели Насти Рыбки. 

Напомним, что 9 февраля Трамп не разрешил опубликовать меморандум демократов о вмешательстве Москвы в выборы в США.


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Теги: 
Усть-Лабинский районный суд  ФБК  Навальный  YouTube  Роскомнадзор  Дерипаска  Приходько  единый реестр запрещенной информации 

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