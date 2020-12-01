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Мнения     01.12.2020 13:42

Венедиктов: экстремизма в интервью Навального нет, но судили и за меньшее

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Теги:  Навальный  Эхо Москвы  СК  проверка  экстремизм  Венедиктов  Ярмыш 

1 декабря. Mossovetinfo.ru - По мнению главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова никакого экстремизма в выступлении Алексея Навального в прямом эфире радио 27 апреля - нет. В то же время А.Венедиктов не исключил, что А.Навального могут осудить, так как осуждали по этой статье и за меньшее.

"Ну пересмотрел я эфир с Навальным, экстремизма там конечно нет - потому и более полугода никто претензий не предъявлял ему, но вспомним, что Егора Жукова осудили и за меньшее по этой статье", - написал Венедиктов в своем аккаунте @aavst в twitter.

Сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что московские следователи с 30 ноября проводят проверку высказываний Алексея Навального на радиостанции "Эхо Москвы" на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

"По словам источника, следствие считает, что утром 27 апреля Навальный, участвуя в прямом эфире программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы" призывал к насильственному изменению конституционного строя в РФ".

Алексей Навальный жестко ответил в адрес Путина по поводу начавшейся доследственной проверки.

"Дорогой Владимир Путин, которому этот пост принесут распечатанным на бумажке: мне плевать на ваши угрозы. Мне плевать на ваших следователей и судей, которых вы давно превратили в бессовестных холуев, стоящих на страже ваших сундуков с деньгами, - написал Навальный в своих аккаунтах @navalny в соцсетях .

После появления информации о проверке высказываний Навального на экстремизм его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своих аккаунтах @Kira_Yarmysh в соцсетях отметила, что новость звучит "классно" - "российские власти начали проверку Навального на экстремизм за его требование обеспечить россиян материальной поддержкой во время пандемии".

Напомним, что Навальный сейчас находится ы Германии, где проходит реабилитацию после лечения от отравления. В конце октября Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Валдайском усомнился в том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".


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Теги: 
Навальный  Эхо Москвы  СК  проверка  экстремизм  Венедиктов  Ярмыш 

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