29 ноября. Mossovetinfo.ru – Оппозиционер Алексей Навальный выступил с речью в Мосгордуме, где в пятницу депутат Елена Шувалова (КПРФ) планировала провести круглый стол. Видео выступления опубликовано в микроблоге члена ФБК Любовь Соболь в Twitter.



«Я ни одной секунды не пожалел, что ФБК внес, пусть небольшой, но хоть какой-то вклад в помощь в избрании всех депутатов. То, что происходит сейчас, показывает, насколько правильно было мочить «Единую Россию», - заявил Навальный, который смог пройти в кабинет Шуваловой по разовому пропуску.



«Эхо Москвы» со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш сообщает, что к Мосгордуме пришли провокаторы, которые сначала толпились перед Мосгордумой, а затем попытались ворваться к Шуваловой в кабинет и сломали дверь. В связи с этим депутат намерена обратиться в полицию.



Шувалова также обвинила лидера фракции КПРФ Николая Зубрилина в срыве круглого стола, посвященного борьбе властей с оппозицией. «Считаю, Николай Зубрилин (лидер фракции) от имени Фракции КПРФ совершает неадекватные поступки. Вчера ночью стало известно, что он отозвал заявку на проведение Еленой Шуваловой "круглого стола" на тему "Экспроприация без приговора. Изощренные методы борьбы с неугодными», - написала Шувалова на своей странице в Facebook.



Он отметила, что с утра москвичи пришли в Успенский переулок, но в Мосгордуму допущены не были.