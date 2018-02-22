Глава предвыборного штаба Навального Волков арестован на 30 суток

22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - За повторное нарушение правил проведения массового мероприятия 22 февраля Симоновский районный суд Москвы арестовал главу предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова на 30 суток.



Комментируя в своем микроблоге ход заседания и решение суда Волков отметил, что судья «реально читает в решении, что я организовал митинг на Тверской 28 января тем, что твитнул видео задержания Навального 28 января на Тверской!» «Осталось дождаться срок (по-прежнему ставлю на 30 суток, иначе зачем это всё?)»,- добавил Волков.



«Арест 30 суток, ну вот видите, я был прав. Увидимся 24 марта. Не скучайте», - написал Волков после оглашения решения суда вечером 22 февраля.