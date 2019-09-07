7 сентября. Mossovetinfo.ru – Оппозиционер Илья Яшин был освобожден из спецприемника, где отбывал пятый административный арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Яшина Михаила Бирюкова.



В первый раз Яшин был арестован на 10 суток 29 июля, за организацию несанкционированной акции 27 июля. После этого Яшин еще 4 раза получал 10 суток административного ареста за организацию и призывы к участию в несанкционированных акциях.