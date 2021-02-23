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Общество     23.02.2021 22:33

Из-за призывов к насилию Amnesty International больше не признаёт Навального узником совести

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Теги:  Навальный  насилие  Amnesty International  узник совести  Нобелевская премия 

23 февраля. Mossovetinfo.ru - Международная правозащитная организация Amnesty International (Amnesty, AI, Международная амнистия, МА) отменила собственное решение о признании Алексея Навального «узником совести», однако продолжает считать оппозиционера политзаключенным.

По мнению Amnesty, Алексей Навальный «публично выступал за насилие и дискриминацию» и «не отказался от таких заявлений», поэтому он больше не может считаться «узником совести». Об этом говорится в письме британского отделения этой правозащитной организации, которое опубликовал в Twitter американский журналист Аарон Матэ.

Навальный был признан «узником совести» сразу после задержания в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии в середине января нынешнего года.
Навальный в нынешнем месяце приговорен к ограничению свободы и находится в заключении. Amnesty International по-прежнему считает Навального политзаключенным и считает, что он осужден неправомерно.

Ряд экспертов полагают, что последнее решение Amnesty в отношении Навального практически лишает оппозиционера шансов получить Нобелевскую премию Мира, на которую его номинировали ряд лиц и организаций.

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Теги: 
Навальный  насилие  Amnesty International  узник совести  Нобелевская премия 

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