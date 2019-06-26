26 июня, Mossovetinfo.ru – Выдвинутый кандидат в Мосгордуму от партии «Яблоко» Сергей Митрохин обвинил волонтеров команды Любови Соболь в том, что они спровоцировали волонтера команды Митрохина фальсифицировать подписи избирателей в его поддержку. В среду вечером 26 июня С.Митрохин направил начальнику ОМВД по району Замоскворечье Заявление о совершении преступления, предусмотренного ч.2. ст. 142 УК РФ - фальсификация избирательных документов. Копия заявления, фото талона-уведомления о принятии заявления и пояснения Митрохина опубликованы в его аккаунте smitrohin в соцсети facebook.«Сегодня утром дама, рисовавшая подписи, объявилась и пояснила, что в процессе агитации познакомилась с волонтерами Любови Соболь, которые и уговорили ее ради улучшения показателя по сбору подписей воспользоваться предоставленными ими данными и внести недействительные записи в подписные листы», - сообщил Митрохин. «Правда это или нет – я не знаю. Пусть с этим вопросом разбираются правоохранительные органы», - отметил Митрохин.«Я сделал все от меня зависящее, чтобы данный инцидент не соблазнил кого-нибудь на попытку снять меня с выборов или каким-то образом дискредитировать», - заявил политик, который собирает подписи для регистрации кандидатом в Мосгордуму в том же округе где и Любовь Соболь (юрист ФБК Алексея Навального).Видео на котором волонтер Митрохина рисует подписи за его выдвижение кандидатом в Московскую городскую Думу по 43 избирательному округу появилось в интернете минувшим днем и побудило Митрохина обратится в полицию.