Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     26.06.2019 19:39

Команда Соболь спровоцировала волонтеров Митрохина фальсифицировать подписи

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Митрохин  Соболь  фальсификации  подписи  выборы  волонтеры  скандал  полиция  заявление 

26 июня, Mossovetinfo.ru – Выдвинутый кандидат в Мосгордуму от партии «Яблоко» Сергей Митрохин обвинил волонтеров команды Любови Соболь в том, что они спровоцировали волонтера команды Митрохина фальсифицировать подписи избирателей в его поддержку. В среду вечером 26 июня С.Митрохин направил начальнику ОМВД по району Замоскворечье Заявление о совершении преступления, предусмотренного ч.2. ст. 142 УК РФ - фальсификация избирательных документов. Копия заявления, фото талона-уведомления о принятии заявления и пояснения Митрохина опубликованы в его аккаунте smitrohin в соцсети facebook.

«Сегодня утром дама, рисовавшая подписи, объявилась и пояснила, что в процессе агитации познакомилась с волонтерами Любови Соболь, которые и уговорили ее ради улучшения показателя по сбору подписей воспользоваться предоставленными ими данными и внести недействительные записи в подписные листы», - сообщил Митрохин. «Правда это или нет – я не знаю. Пусть с этим вопросом разбираются правоохранительные органы», - отметил Митрохин.

«Я сделал все от меня зависящее, чтобы данный инцидент не соблазнил кого-нибудь на попытку снять меня с выборов или каким-то образом дискредитировать», - заявил политик, который собирает подписи для регистрации кандидатом в Мосгордуму в том же округе где и Любовь Соболь (юрист ФБК Алексея Навального).

Видео на котором волонтер Митрохина рисует подписи за его выдвижение кандидатом в Московскую городскую Думу по 43 избирательному округу появилось в интернете минувшим днем и побудило Митрохина обратится в полицию.
Митрохин полиция соболь заявление.jpg

Файлы:
x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Митрохин  Соболь  фальсификации  подписи  выборы  волонтеры  скандал  полиция  заявление 

Возврат к списку

Лента новостей

19:39 Общество Команда Соболь спровоцировала волонтеров Митрохина фальсифицировать подписи

17:44 Другое РФС утвердил новый лимит на легионеров в российском футболе

15:55 Город (Москва и область) Более тысячи московских студентов прошли практику в строительных компаниях Москвы

14:43 Город (Москва и область) Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве в последние дни июня

13:38 Происшествия Мужчина, угрожавший сжечь себя у здания Минстроя в Москве, задержан

Актуальные материалы

15:14 Город (Москва и область) До конца года в Москве введут в строй шесть новых станций метро

10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня

10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня

21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории

13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru