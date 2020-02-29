29 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве в субботу, 29 февраля, состоится «Марш Бориса Немцова». Акция согласована властями города.



Марш начнется в 13:00 и пройдет по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Максимальная заявленная численность участников - до 30 тысяч человек.



Ранее оппозиция в письме мэру Москвы Собянину попросила не препятствовать проведению марша. В письме отмечалось, что акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер. «Ее участники, защищая ценности за которые боролся Борис Немцов, намерены выразить свое отношение к последним инициативам руководства страны и выдвинуть политические требования власти».



В связи с проведением акции 29 февраля с 10:00 перекроют Страстной бульвар (внутренняя сторона), а с 14:00 - Петровский бульвар (внутренняя сторона), Рождественский бульвар (внутренняя сторона), Сретенский бульвар (внутренняя сторона), проспект Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садового кольца. Движение будет открываться по мере прохождения колонны.



До окончания мероприятия не будет работать парковка на Страстном бульваре (внутренняя сторона), Петровском бульваре (внутренняя сторона), Рождественском бульваре (внутренняя сторона), Сретенском бульваре (внутренняя сторона), проспекте Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садового кольца.