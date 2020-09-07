7 сентября. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный выведен из искусственной комы и отключен от аппарата ИВЛ, сообщается на официальном сайте клиники «Шарите» в Берлине.



Сообщается, что Навальный реагирует на внешние раздражители, в частности на речь, однако оценивать долгосрочные последствия для его здоровья пока рано.



Врачи клиники находятся на постоянной связи с женой Навального, и информация о состоянии его здоровья будет сообщаться только с ее согласия.



20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии. При этом, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что оппозиционер был отравлен.



Консилиум российских врачей опроверг слова Ярмыш и заявил, что следов отравления в организме и анализах Навального не было обнаружено.



21 августа омские врачи разрешили транспортировать Навального в Германию. Он был доставлен в клинику «Шарите». Навальный находился в искусственной коме и был подключен к аппарату ИВЛ.



2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт со ссылкой на специалистов лаборатории Бундесвера заявил, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».



Однако, на следующий день президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что военная разведка Белоруссии перехватила разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что заявление об отравлении Алексея Навального – фальсификация. Позднее Белоруссия передала эти материалы российской стороне.



Москва направила официальный запрос в Германию по ситуации с Навальным, заявив, что в России нет данных о его отравлении.