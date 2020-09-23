23 сентября. Mossovetinfo.ru - Алексей Навальный после выписки из берлинской клиники Charite намерен проводить время с семьей и заниматься восстановлением своего здоровья, об этом сам Навальный сообщил на своей странице в Instagram.
«Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс», - написал Навальный.
Также Навальный, по его словам, намерен проводить время с семьей.
Ранее клиника Charite сообщила, что Навальный выписан в связи с улучшением состояния здоровья. По мнению немецких врачей, пока рано говорить о долгосрочных перспективах после тяжелого отравления, однако не исключено, что Навальный может полностью выздороветь.
20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, после экстренной посадки в Омске он был госпитализирован. Позднее Навального перевезли в немецкую клинику Charite. В начале сентября представитель немецких властей заявил, что по данным лаборатории Бундесвера Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Однако исследования, проведенные в России, не нашли следов отравления.
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