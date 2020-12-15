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Общество     15.12.2020 14:11

Навальный заявил о намерении вернуться в Россию

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Теги:  Алексей Навальный  отравление  возвращение 

15 декабря. Mossovetinfo.ru - Алексей Навальный в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил о своем намерении вернуться в Россию, заявив, что ему «есть чем заняться» на родине.

При этом, Навальный не назвал дату своего возвращения, заявив, что сроки его возвращения зависит от врачей и от того, как быстро он выздоровеет после отравления. При этом блогер подчеркнул, что делает все, чтобы как можно скорее вернуться в Россию.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, после экстренной посадки в Омске он был госпитализирован. Позднее Навального перевезли в немецкую клинику Charite. Навальный провел в клинике 32 дня, из которых 24 дня - в интенсивной терапии. 23 сентября в пресс-релизе клиники сообщалось, что состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, он выписан из клиники Charite.

Представитель немецкого правительства заявил, что лаборатория Бундесвера провела анализ и установила, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Проверка, проведенная МВД РФ не подтвердила факт отравления Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения «пустым шумом».

Президент России Владимир Путин в конце октября в ходе своего выступления на Валдайском форуме усомнился в том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

14 декабря Навальный опубликовал на своем портале и в соцсетях расследование о сотрудниках ФСБ, якобы причастных к его отравлению. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов назвал «разболачение» опубликованное Навальным «дурацким» и заявил, что этим расследованием Навальный обеспечил алиби убийцам из западных спецслужь и сделал шаг навстречу тому, чтобы стать «сакральной жертвой».


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Теги: 
Алексей Навальный  отравление  возвращение 

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