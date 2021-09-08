 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Общество     08.09.2021 14:08

Опрос ВЦИОМ показывает наличие давления на избирателей со стороны руководителей предприятий

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВЦИОМ  опрос  выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Госдуму-2021  голосование  давление 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Руководители промышленных предприятий оказывают давление на сотрудников, с целью заставить их принять участие в голосовании на выборах в Госдуму и проголосовать за конкретную партию, следует из данных опроса, проведенного ВЦИОМ.

При этом, 86% респондентов не сталкивались со случаями давления. 51% опрошенных заявил, что руководство ничего не говорило о предстоящих выборах, 23% заявили, что им рекомендовали принять участие в выборах, 13% заявили, что руководство предприятий рассказывало им о важности выборов.

О случаях давления с целью заставить принять участие в выборах сообщили 13% опрошенных. 9% заявили, что им приказывали принять участие в голосовании, 4% сообщили, что за невыполнение распоряжения им грозили санкциями.

В тоже время 94% респондентов сообщили, что их не принуждали голосовать за конкретную партию. Только 3% приказали проголосовать за конкретную партию, еще 2% заявили, что им угрожали санкциями в случае отказа.

Ранее стало известно, что около половины москвичей доверяют электронному голосованию и считают его удобным

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Кроме того, в Москве состоятся выборы депутатов Мосгордумы в двух городских округах, а также выборы муниципальных депутатов района Щукино.

Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВЦИОМ  опрос  выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Госдуму-2021  голосование  давление 

Возврат к списку

Лента новостей

20:29 Город (Москва и область) Собянин — об объединении Москвы и области: сейчас этого делать не нужно

19:42 Город (Москва и область) Где запустят фейерверки в День города в Москве

19:37 Город (Москва и область) Фейерверки в День города в Москве запустят с 26 точек

17:27 В мире СМИ: поставки газа по «Северному потоку - 2» начнутся в октябре

16:46 Город (Москва и область) Занятия вне школьных зданий организуют для детей во время выборов

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными

11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму

10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов

10:18 В России В России упали розничные продажи пива

08:28 В мире Путин и Меркель провели переговоры в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru