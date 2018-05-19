Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     19.05.2018, 14:39

Партия Алексея Навального получила название

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Алексей Навальный  Навальный  партии 

19 мая. Mossovetinfo.ru – Партия оппозиционера Алексея Навального получила название «Россия будущего». Об этом сообщает РБК.

Решение было принято на первом учредительном съезда партии. На съезд приехали 124 делегата из 60 регионов (для регистрации партии по закону нужно по два делегата не менее чем от половины российских субъектов).


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  партии 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:39 Общество Партия Алексея Навального получила название

13:17 Город (Москва и область) Технический пуск участка желтой ветки метро запланирован на начало лета

13:04 Общество «Яблоко», «зеленые» кандидаты и КПРФ 20 мая выходят на финишные этапы праймериз в мэры Москвы

09:27 Происшествия Летевший в Астрахань Boeing-737 вернулся в Москву после отказа двигателя

08:56 Общество Дожди и грозы продолжатся в Москве 19 мая

Актуальные материалы

15:18 Власть Новый состав правительства РФ

12:54 Город (Москва и область) Велопарад пройдет в Москве 20 мая

08:48 Общество Открылась регистрация на Московский урбанистический форум

08:52 Общество К акции «Ночь в музее» присоединились 12 московских парков

14:51 Город (Москва и область) Рост ипотеки в Москве в апреле составил 77% по сравнению с 2017 годом

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru