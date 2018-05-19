19 мая. Mossovetinfo.ru – Партия оппозиционера Алексея Навального получила название «Россия будущего». Об этом сообщает РБК.



Решение было принято на первом учредительном съезда партии. На съезд приехали 124 делегата из 60 регионов (для регистрации партии по закону нужно по два делегата не менее чем от половины российских субъектов).