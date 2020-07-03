3 июля. Mossovetinfo.ru – Симоновский районный суд Москвы частично удовлетворил иски столичной полиции к организаторам протестных акций в Москве летом 2019 года и взыскал с них около 8 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс».



По первому иску об организации акции протеста 27 июля 2019 года ответчиками выступали оппозиционеры Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов. Суд постановил, что указанные лица являлись организаторами несанкционированной акции, в результате чего московской полиции пришлось привлекать дополнительные силы для охраны правопорядка. По решению суда с ответчиков взыскано в пользу ГУВД Москвы около 3 миллионов 343 тысяч рублей.



По второму иску ответчиками выступали Любовь Соболь и еще один оппозиционер Георгий Албуров. Они были признаны организаторами несанкционированной акции в Москве 3 августа 2019 года. Суд постановил взыскать с них в пользу московской полиции около 4,7 миллиона рублей.



Ранее с организаторов акций 27 июля и 3 августа 2019 года суды в Москве взыскали 657 тысяч рублей по иску «Моргортранса» к организаторам акции 3 августа и 1,2 миллиона рублей по иску «Моргортранса» к организаторам акции 27 июля, 3,4 миллиона рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги», и 54 тысячи 747 рублей по иску Метрополитена. Кроме того, Тушинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск владельцев ресторана «Армения» к организаторам акции 27 июля и взыскал с ответчиков 241 тысячу 520 рублей.



Несанкционированные акции прошли в Москве 27 июля и 3 августа 2019 года. Участники акций требовали допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, которым было отказано в регистрации. По итогам акций было задержано больше тысячи человек. Следственный комитет возбудил по итогам акций уголовные дела по статьям «массовые беспорядки» и «применение насилия в отношении представителя власти». Ряд участников акций был осужден.