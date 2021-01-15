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Общество     15.01.2021 19:14

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за несогласованную акцию во «Внуково» 17 января

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Теги:  прокуратура  Алексей Навальный  Навальный 

15 января. Mossovetinfo.ru - Прокуратура Москвы предостерегла граждан от участия в несогласованных массовых мероприятиях в аэропорту «Внуково» 17 января. В прокуратуре отметили, что призывы к участию в акции размещены в интернете.

В сообщении отмечается, что мероприятие не согласовано с властями. 15 человек, которые призывали участие в акции, получили предостережения о недопустимости нарушения закона.

Прокуратура напомнила, что организация и участие в несогласованном публичном мероприятии влекут ответственность, установленную законом.

В среду, 13 января, Навальный, который находился на лечении в Германии, сообщил, что 17 января он прилетит в Россию рейсом, который приземлится в аэропорту «Внуково». Позже адвокат Навального Вадим Кобозев не исключил, что его могут задержать в аэропорту, когда он вернется в Россию.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после этого заявила, что предпримет все меры для задержания Алексея Навального до суда, который рассмотрит вопрос о замене ему условного срока на реальный.


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Теги: 
прокуратура  Алексей Навальный  Навальный 

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