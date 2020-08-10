10 августа. Mossovetinfo.ru – Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о клевете, возбужденному против оппозиционера Алексея Навального, сообщает РИА Новости.



В июне Навальный разместил в интернете видеоролик, в котором негативно оценил высказывания ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, призвавшего проголосовать за изменения в Российской конституции. Высказывания Навального в отношении ветерана по версии следствия носили заведомо ложный характер, порочили честь и достоинство Артеменко, подрывали его репутацию.



В результате СК возбудил в отношении Навального дело о клевете. По данному делу Навальному грозит штраф до миллиона рублей, либо обязательные работы.