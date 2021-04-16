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Общество
16.04.2021, 19:13
Прокуратура просит признать ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями
16 апреля. Mossovetinfo.ru — Прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании НКО «Фонд борьбы с коррупцией» (*организация, признанная в России иностранным агентом) НКО «ФЗПГ» и НКО «Штабы Наваль...
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Общество
16.04.2021, 11:22
В Москву придут ночные заморозки
16 апреля. Mossovetinfo.ru — Ночные заморозки ожидаются в Москве в третьей декаде апреля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину. По пр...
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Общество
16.04.2021, 10:37
В интернет утекла база электронных адресов сторонников Навального
16 апреля. Mossovetinfo.ru — База электронных адресов сайта «Свободу Навальному» попала в интернет, сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. ...