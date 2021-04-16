Прокуратура просит признать ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями

16 апреля. Mossovetinfo.ru — Прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании НКО «Фонд борьбы с коррупцией» (*организация, признанная в России иностранным агентом) НКО «ФЗПГ» и НКО «Штабы Навального» экстремистскими организациями, сообщается на официальном сайте ведомства.



Сообщается, что по поручению Генпрокуратуры РФ московская прокуратура провела проверку указанных организаций и установила, что под прикрытием либеральных лозунгов, указанные организации осуществляют деятельность, направленную на дестабилизацию социальной и общественно-политической ситуации в стране.



Конечной целью указанных организаций является смена конституционного строя в России, в том числе с использованием сценария «цветной революции».



Кроме того, через данные НКО свою деятельность в России осуществляют ряд иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной.



По итогам проверки, в суд направлен иск о признании данных НКО экстремистскими организациями в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности.