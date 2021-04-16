 
Актуальные темы:
Общество     16.04.2021 19:13

Прокуратура просит признать ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Прокуратура  НКО  иск  суд  экстремизм 

16 апреля. Mossovetinfo.ru — Прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании НКО «Фонд борьбы с коррупцией» (*организация, признанная в России иностранным агентом) НКО «ФЗПГ» и НКО «Штабы Навального» экстремистскими организациями, сообщается на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что по поручению Генпрокуратуры РФ московская прокуратура провела проверку указанных организаций и установила, что под прикрытием либеральных лозунгов, указанные организации осуществляют деятельность, направленную на дестабилизацию социальной и общественно-политической ситуации в стране.

Конечной целью указанных организаций является смена конституционного строя в России, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

Кроме того, через данные НКО свою деятельность в России осуществляют ряд иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной.

По итогам проверки, в суд направлен иск о признании данных НКО экстремистскими организациями в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Прокуратура  НКО  иск  суд  экстремизм 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:13 Общество Прокуратура просит признать ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями

18:28 Власть Российским туристам вернут деньги за аннулированные в 2020 году туры

17:31 Город (Москва и область) Автобусы в центре Москвы временно изменят маршруты с 18 апреля

16:32 В мире Скорость распространения COVID-19 приближается к самой высокой за все время пандемии - ВОЗ

15:59 В России МВД РФ потребовало от стран СНГ забрать своих незаконных мигрантов

Актуальные материалы

09:09 Город (Москва и область) Отключения горячей воды в Москве начнутся с 11 мая

21:28 Другое «Локомотив» обыграл «Спартак»

17:01 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о ходе строительства Троицкой линии метро

18:45 Другое УЕФА может отобрать право на проведение матчей чемпионата Европы у четырех городов

14:23 В мире Скончался супруг британской королевы Елизаветы II

13:36 Город (Москва и область) В Москве пока не планируют использовать для вакцинации от COVID-19 препарат «КовиВак»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru