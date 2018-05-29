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Общество     29.05.2018, 09:18

Рейтинг конкурентов Собянина на выборах мэра Москвы составил 1% - опрос

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Теги:  выборы  выборы-2018  Илья Яшин  Яшин  Дмитрий Гудков  Гудков  Сергей Собянин  Собянин  опросы  выборы мэра Москвы-2018 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Муниципальный депутат Илья Яшин и политик Дмитрий Гудков набрали бы менее 1% голосов на выборах мэра Москвы, если бы они состоялись в «ближайшее воскресенье», следует из данных опроса «Левада-центра», которые приводит РБК.

Фамилию действующего мэра Москвы назвали 34% опрошенных. Бывший мэр столицы Юрий Лужков, блогер Илья Варламов получили по 1%, а экс-кандидат в президенты от КПРФ бизнесмен Павел Грудинин – менее 1%. Респонденты сами называли имена кандидатов. Данные приведены в процентах от имеющих право голосовать.

Что касается явки, то точно пойдут на выбор 29%, точно не пойдут – 15%. Скорее всего, будут голосовать – 25%; не знают, будут ли голосовать – 14%; сомневаются – 13%.

При этом 50% относится к деятельности мэра Москвы хорошо, 39% — средне. О плохом отношении заявляют 9% москвичей.

Собянин занимает пятое место среди политиков, пользующихся наибольшим доверием москвичей (после президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и министра обороны Сергея Шойгу).

Опрос проведен на улице путем личного интервью 20 апреля — 3 мая по репрезентативной выборке населения Москвы среди 512 человек в возрасте 18 лет и старше. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Яшин и Гудков уже заявили о намерении участвовать в выборах. Для того, чтобы стать кандидатами, им нужно будет преодолеть «муниципальный фильтр».

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Теги: 
выборы  выборы-2018  Илья Яшин  Яшин  Дмитрий Гудков  Гудков  Сергей Собянин  Собянин  опросы  выборы мэра Москвы-2018 

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