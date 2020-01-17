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Общество     17.01.2020 13:14

Рейтинг одобрения деятельности Путина вырос на 3% после послания Федеральному собранию - ВЦИОМ

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Теги:  ВЦИОМ  опрос  Владимир Путин  послание 

17 января. Mossovetinfo.ru – рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос на 3% после послания Федеральному собранию, сообщил журналистам глава ВЦИОМ Валерий Федоров со ссылкой на данные исследования, посвященного посланию президента.

По словам Федерова, согласно данным ВЦИОМ 16 января рейтинг одобрения деятельности Путина составил 67%, тогда как днем ранее он составлял 64%.

Федоров также отметил, что 49% респондентов считают, что Путин был убедителен, 8% придерживаются противоположной точки зрения. Около 60% считают выступление президента было интересным.

30% опрошенных заявили, что Послание произвело на них полностью положительное впечатление, 51% назвали свое впечатление «скорее положительным». Отрицательное впечатление послание произвело на 14% опрошенных.


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Теги: 
ВЦИОМ  опрос  Владимир Путин  послание 

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