17 января. Mossovetinfo.ru – рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос на 3% после послания Федеральному собранию, сообщил журналистам глава ВЦИОМ Валерий Федоров со ссылкой на данные исследования, посвященного посланию президента.



По словам Федерова, согласно данным ВЦИОМ 16 января рейтинг одобрения деятельности Путина составил 67%, тогда как днем ранее он составлял 64%.



Федоров также отметил, что 49% респондентов считают, что Путин был убедителен, 8% придерживаются противоположной точки зрения. Около 60% считают выступление президента было интересным.



30% опрошенных заявили, что Послание произвело на них полностью положительное впечатление, 51% назвали свое впечатление «скорее положительным». Отрицательное впечатление послание произвело на 14% опрошенных.