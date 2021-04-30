18:04 Общество Росфинмониоринг включил «Штабы Навального»* в список организаций, причастных к экстремизму
17:30 Город (Москва и область) В Москве открылся сезон фонтанов
17:18 Город (Москва и область) Расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится с 1 по 6 мая
16:03 Город (Москва и область) С начала программы реновации под заселение передано 85 домов
14:52 Город (Москва и область) Штормовое предупреждение объявлено в Москве до утра 1 мая
15:21 В России Минпросвещения рекомендует школам уйти на каникулы с 1 по 10 мая
06:29 Город (Москва и область) Ряд улиц Москвы перекроют 27 апреля в связи с репетицией Парада Победы
16:26 Город (Москва и область) Прокуратура признала незаконным снос памятника Дзержинскому в Москве
14:41 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2021 году
14:25 Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 27 апреля из-за снега и дождя
10:59 Город (Москва и область) В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток в метро