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Общество     30.10.2020 13:25

Россияне назвали лучших эстрадных исполнителей 2020 года - ВЦИОМ

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Теги:  ВЦИОМ  опросы  эстрада  музыка 

30 октября. Mossovetinfo.ru – Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали лучшими эстрадными исполнителями России в 2020 году, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Лучшей российской эстрадной певицей 2020 года Полину Гагарину назвали 12% опрошенных. 2 и 3 место поделили Алла Пугачева и Валерия, каждая из них набрала по 7% голосов.

В десятку лучших российских певиц года вошли также Светлана Лобода, Лариса Долина, София Ротару, Анни Лорак, Елена Ваенга, Зиверт и Надежда Бабкина.

Филиппа Киркорова назвали лучшим российским эстрадным певцом 2020 года 9% опрошенных. На втором месте Николай Басков, набравший 8% голосов, на третьем - Сергей Лазарев, за него проголосовали 6% опрошенных.

В десятку лучших эстрадных певцов вошли также Дима Билан, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Валерий Меладзе и Василий Вакуленко, известный под псевдонимами «Баста» и «Ноггано».


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Теги: 
ВЦИОМ  опросы  эстрада  музыка 

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