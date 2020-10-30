30 октября. Mossovetinfo.ru – Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали лучшими эстрадными исполнителями России в 2020 году, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Лучшей российской эстрадной певицей 2020 года Полину Гагарину назвали 12% опрошенных. 2 и 3 место поделили Алла Пугачева и Валерия, каждая из них набрала по 7% голосов.
В десятку лучших российских певиц года вошли также Светлана Лобода, Лариса Долина, София Ротару, Анни Лорак, Елена Ваенга, Зиверт и Надежда Бабкина.
Филиппа Киркорова назвали лучшим российским эстрадным певцом 2020 года 9% опрошенных. На втором месте Николай Басков, набравший 8% голосов, на третьем - Сергей Лазарев, за него проголосовали 6% опрошенных.
В десятку лучших эстрадных певцов вошли также Дима Билан, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Валерий Меладзе и Василий Вакуленко, известный под псевдонимами «Баста» и «Ноггано».
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