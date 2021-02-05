21:02 Общество Суды Москвы уже арестовали около тысячи участников незаконных акций - Мосгорсуд
18:18 Общество Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана
16:59 В мире Россия высылает трех европейских дипломатов за участие в несогласованных акциях
15:41 Другое Найдена причина китайского происхождения коронавируса
15:08 Общество Соратники Навального приостанавливают до весны проведение акций в его поддержку
16:27 Город (Москва и область) В наземном транспорте Москвы открыли передние двери для пассажиров
11:00 Общество Власти Москвы подбирают мужу Скабеевой – Попову округ для выборов
09:53 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой линии метро откроют в 2023 году
11:09 В мире ЕС ужесточил правила въезда в Шенгенскую зону
20:21 Общество Суд отправил Навального в тюрьму
13:45 Город (Москва и область) В 2021 году в Москве благоустроят 24 площади, улицы и набережные