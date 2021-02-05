 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Общество     05.02.2021 21:02

Суды Москвы уже арестовали около тысячи участников незаконных акций - Мосгорсуд

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  аресты  Навальный  протест  закон  акции  штрафы  Мосгорсуд 

5 февраля. Mossovetinfo.ru - За десять дней, с 23 января по 2 февраля, Московские суды назначили 972 административных ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу Мосгорсуда. Также московские суды в отношении участников несогласованных акций в столице назначили 1 232 штрафа, - отмечается в сообщении.

Напомним также, что массовые несогласованные акции были в Москве и 2 февраля, после решения суда назначить Алексею Навальному содержание в колонии.

Журналист Владимир Познер, откликаясь на многочисленные просьбы, высказался по поводу решения, принятого судом в отношении Алексея Навального, и назвал его «неоправданно жёстким» и несправедливым.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг мнение о том, что в России произошли массовые репрессии.

В настоящее время еще несколько тысяч материалов в отношении задержанных в Москве находятся в производстве судов. "Из 4 854 дел по статье 20.2 КоАП РФ уже рассмотрены 2 169 дел", - также сообщили в Мосгорсуде в пятницу.

Накануне стало известно, что соратники Навального приостанавливают до весны проведение акций в его поддержку.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  аресты  Навальный  протест  закон  акции  штрафы  Мосгорсуд 

Возврат к списку

Лента новостей

21:02 Общество Суды Москвы уже арестовали около тысячи участников незаконных акций - Мосгорсуд

18:18 Общество Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана

16:59 В мире Россия высылает трех европейских дипломатов за участие в несогласованных акциях

15:41 Другое Найдена причина китайского происхождения коронавируса

15:08 Общество Соратники Навального приостанавливают до весны проведение акций в его поддержку

Актуальные материалы

16:27 Город (Москва и область) В наземном транспорте Москвы открыли передние двери для пассажиров

11:00 Общество Власти Москвы подбирают мужу Скабеевой – Попову округ для выборов

09:53 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой линии метро откроют в 2023 году

11:09 В мире ЕС ужесточил правила въезда в Шенгенскую зону

20:21 Общество Суд отправил Навального в тюрьму

13:45 Город (Москва и область) В 2021 году в Москве благоустроят 24 площади, улицы и набережные

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru