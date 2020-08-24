24 августа. Mossovetinfo.ru – Оппозиционер Алексей Навальный остается в искусственной коме, говорится в заявлении берлинской клиники Charite, которое цитирует РИА Новости. Врачи оценивают его состояние как серьезное, но острой угрозы жизни нет.
Проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество, которое вызвало отравление Навального, остается неизвестным.
В заявлении отмечается, что исход болезни Навального все еще не ясен, последствия для него могут быть долгосрочными, особенно для нервной системы.
20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии. 21 августа омские врачи разрешили транспортировать Навального в Германию.
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