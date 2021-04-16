В интернет утекла база электронных адресов сторонников Навального

16 апреля. Mossovetinfo.ru — База электронных адресов сайта «Свободу Навальному» попала в интернет, сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.



Венедиктов сообщает, что зарегистрировавшимся на сайте приходят электронные письма с угрозами деанонимизации и продажи их телефонов и адресов спамерам.



В команде Навального подтвердили подлинность попавшей в сеть базы адресов.