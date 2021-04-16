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Общество     16.04.2021 10:37

В интернет утекла база электронных адресов сторонников Навального

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Теги:  Алексей Навальный  Алексей Венедиктов  интернет  база данных  утечка данных 

16 апреля. Mossovetinfo.ru — База электронных адресов сайта «Свободу Навальному» попала в интернет, сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Венедиктов сообщает, что зарегистрировавшимся на сайте приходят электронные письма с угрозами деанонимизации и продажи их телефонов и адресов спамерам.

В команде Навального подтвердили подлинность попавшей в сеть базы адресов.

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Теги: 
Алексей Навальный  Алексей Венедиктов  интернет  база данных  утечка данных 

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