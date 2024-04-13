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Общество
25.04.2024, 11:26
Из стандарта лечения ОРВИ исключены антибиотики - приказ Минздрава
25 апреля — Mossovetinfo.ru — В новом стандарте медицинской помощи взрослым пациентам при острых респираторных виру...
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Общество
19.04.2024, 09:22
МЧС предупредило москвичей об усилении ветра до 20 м/с до вечера пятницы
19 апреля — Mossovetinfo.ru — В Москве до 21:00 пятницы 19 апреля ожидается усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщила прес...
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Общество
13.04.2024, 11:05
Институт русского языка предложил изменить экзамены для мигрантов
13 апреля — Mossovetinfo.ru — Ректор Института имени Пушкина Наталья Трухановская предложила изменить экзамены для ...