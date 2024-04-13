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Общество     25.04.2024 11:26

Из стандарта лечения ОРВИ исключены антибиотики - приказ Минздрава

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Теги:  ОРВИ  антибиотики  Минздрав  приказ  лечение  диагностика 

25 апреля — Mossovetinfo.ru — В новом стандарте медицинской помощи взрослым пациентам при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ), исключены антибиотики. Список лекарств в новом стандарте сократился с 61 до 33 препаратов, из него, помимо антибиотиков, исключены кортикостероиды. При этом в перечень вошел ряд других препаратов. Также расширен список врачей, которые могут проводить диагностику ОРВИ.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.03.2024 № 127н"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) (диагностика и лечение)" зарегистрирован в установленном порядке и опубликован на сайте публикации официальных правовых документов.

В новом приказе всего 33 наименования, в него входят противовирусные препараты кагоцел, риамиловир, умифеновир и тилорон, противовоспалительный ибупрофен и анальгетик парацетамол.

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Теги: 
ОРВИ  антибиотики  Минздрав  приказ  лечение  диагностика 

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