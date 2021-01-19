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Общество     19.01.2021 11:28

В ОНК рассказали о содержании Навального в «Матросской тишине»

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный  СИЗО  Матросская тишина  арест 

19 января. Mossovetinfo.ru – Ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников рассказал об условиях содержания Алексея Навального в СИЗО «Матросская тишина», сообщает РИА Новости.

Поскольку Навальный прибыл из-за рубежа, две недели он проведет в карантине. Карантин он будет отбывать в трехместной камере, в которой Навальный будет один. В камере имеется чайник, телевизор, холодильник, горячая вода. По прибытии в СИЗО Навальному были выданы постельные принадлежности, посуда, а также гигиенический набор.

По словам Навального, сотрудники СИЗО не оказывали на него морального и физического давления.

В понедельник, 18 января, Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток по представлению УФСИН, которое объявило его в розыск за «многократные нарушения испытательного срока».

Навальный, который находился на лечении в Германии c августа 2020 года, 13 января сообщил, что 17 января прилетит в Россию. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после этого заявила, что предпримет все меры для задержания Алексея Навального до суда, который рассмотрит вопрос о замене ему условного срока на реальный. Заседание суда по данному вопросу назначено на 29 января.

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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  СИЗО  Матросская тишина  арест 

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