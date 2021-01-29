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Общество     29.01.2021 14:04

В суды за неделю поступило 1608 административных дел по итогам акции 23 января в Москве

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Теги:  суд  акции протеста  штрафы  аресты  административное дело 

29 января. Mossovetinfo.ru – В московские суды за неделю поступило 1 608 административных дел по итогам несанкционированной акции 23 января, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что за неделю суды в Москве вынесли 285 решений об административных арестах и 706 постановлений о штрафах. Кроме того, по статьям о нарушении правил проведения митинга и неповиновению полиции арестовано 154 человека, оштрафовано - 354 человека.

В субботу, 23 января, в Москве и ряде других городов России прошли акции оппозиции в поддержку Алексея Навального. В ходе акций было задержано до 3435 человек.

Помимо административных дел, СК РФ возбудил по итогам акций 21 уголовное дело.

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Теги: 
суд  акции протеста  штрафы  аресты  административное дело 

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