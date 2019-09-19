19 сентября, Mossovetinfo.ru – Мэрия Москвы согласовала проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 28 сентября.
Заявку на проведение митинга подала член политсовета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева. Планируется, что в митинге примут участие до 20 тысяч человек.
Митинг будет проводиться в «в поддержку жертв «московского дела», «дела ФБК» и всех политзаключённых».
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