19 сентября, Mossovetinfo.ru – Мэрия Москвы согласовала проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 28 сентября.



Заявку на проведение митинга подала член политсовета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева. Планируется, что в митинге примут участие до 20 тысяч человек.



Митинг будет проводиться в «в поддержку жертв «московского дела», «дела ФБК» и всех политзаключённых».