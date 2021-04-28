Общество 29.04.2021, 16:25 Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве 30 апреля

29 апреля. Mossovetinfo.ru — «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в пятницу, 30 апреля, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. По прогнозам синоптиков, в период с 12:00...

Общество 29.04.2021, 12:41 Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

29 апреля. Mossovetinfo.ru — Леонид Волков в своем YouTube-канале объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального. По словам Волкова, продолжение работы в нынешних условиях даже под другим наз...