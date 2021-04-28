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Общество     29.04.2021 12:41

Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

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Теги:  Леонид Волков  Алексей Навальный  штабы Навального  роспуск 

29 апреля. Mossovetinfo.ru — Леонид Волков в своем YouTube-канале объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального.

По словам Волкова, продолжение работы в нынешних условиях даже под другим названием будет «подведено под статью об экстремизме» и повлечет за собой уголовное преследование как членов штабов, так и тех, кто с ними сотрудничает. Поэтому продолжать работу в таких условиях невозможно и сеть штабов Навального официально распускается.

Ранее прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании НКО «Фонд борьбы с коррупцией» (признана в России иностранным агентом), НКО «ФЗПГ» и НКО «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

26 апреля Мосгорсуд приостановил деятельность указанных организаций до решения по иску об экстремизме.

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Теги: 
Леонид Волков  Алексей Навальный  штабы Навального  роспуск 

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