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Общество
29.04.2021, 16:25
Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве 30 апреля
29 апреля. Mossovetinfo.ru — «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в пятницу, 30 апреля, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. По прогнозам синоптиков, в период с 12:00...
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Общество
29.04.2021, 12:41
Волков объявил о роспуске сети штабов Навального
29 апреля. Mossovetinfo.ru — Леонид Волков в своем YouTube-канале объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального. По словам Волкова, продолжение работы в нынешних условиях даже под другим наз...
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Общество
28.04.2021, 09:39
Синоптики рассказали, когда в Москву придёт летняя погода
28 апреля. Mossovetinfo.ru — Теплая погода вернется в Москву во второй неделе мая, сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По словам Тишков...