21 августа. Mossovetinfo.ru – Ядов в организме Алексея Навального не выявлено, отравления не было, заявил на брифинге заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи № 1 города Омска Анатолий Калиниченко.



Калиниченко также сообщил, что предварительный диагноз Навальному установлен, однако отказался сообщить его журналистам. В тоже время, по словам Калиниченко, диагноз сообщили супруге и брату Навального.



Ранее сообщалось, что врачи отказались дать разрешение на транспортировку Навального. В Омск прибыл самолет, которым родственники намеревались доставить Навального в Германию, однако врачи заявили, что его состояние нестабильно, поэтому он нетранспортабелен.



В четверг, 20 августа, Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, Навальный был госпитализирован в местную больницу. Позднее стало известно, что он находится в коме, в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что Навальный был отравлен.