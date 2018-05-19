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Общество     19.05.2018, 13:04

«Яблоко», «зеленые» кандидаты и КПРФ 20 мая выходят на финишные этапы праймериз в мэры Москвы

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Теги:  Москва  мэр  выборы  кандидаты  партии  праймериз  Собянин  Митрохин  Шувалова  Кумин  Закондырин  Зюганов  Дегтярев  Свиридов  Гудков  Яшин 

19.05.2018 – Mossovetinfo.ru - Несмотря на многочисленные разговоры и обсуждения в марте-апреле нынешнего года в среде демократов форматов праймериз по выборам кандидатов в мэры Москвы, - единых праймериз, даже в среде демократов, организовать не удалось. Ни Илья Яшин, ни Дмитрий Гудков не стали принимать участия в праймериз, организованных другими структурами и не проводят к настоящему времени каких-либо «собственных» праймериз. До официального старта кампании по выборам мэра Москвы осталось около двух недель.

Между тем, 20 мая праймериз партии «Яблоко», праймериз «зеленых» по выбору кандидата в мэры Москвы, праймериз КПРФ  - выходят на финишные этапы. 

О ПРАЙМЕРИЗ ПАРТИИ «ЯБЛОКО»
До 20 мая завершается регистрация кандидатов для участия в праймериз партии «Яблоко». С 21 мая до конца мая пройдут дебаты, презентации программ и рейтинговое голосование. Итоговое голосование и подведение итогов этих праймериз пройдет в первые дни июня – буквально накануне официального старта кампании по выборам мэра Москвы.
По состоянию на 16 мая оргкомитет по проведению праймериз, на которых определится кандидат в мэры Москвы от партии «Яблоко», получил заявки от 37 претендентов. 22 из них уже начали собирать подписи, необходимые для участия в предварительном голосовании. Об этом сообщала пресс-служба партии со ссылкой на зампреда «Яблока», главу оргкомитета по праймериз - Николая Рыбакова.  По состоянию на утро 19 мая, на сайте праймериз имеется информация о том, что в праймериз заявились 24 кандидата и только 8 из них – завершили сбор подписей в поддержку регистрации для участия в праймериз.  Наибольшие шансы на победу в этих праймериз имеет действующий глава городской организации, депутат трех созывов Госдумы и депутат Мосгордумы 2005-2009 годов Сергей Митрохин

О ПРАЙМЕРИЗ «ЗЕЛЕНОГО» КАНДИДАТА
В середине апреля, когда стало понятно, что единых демократических праймериз в Москве организовать не получится, ряд представителей экологических партий и движений, муниципальных депутатов столицы и общественников приняли решение выдвинуть через праймериз «зеленого» кандидата в мэры Москвы. Экологическая тема становится все более актуальной в столичном регионе.
В минувший четверг, 17 мая, в клубе «Правда» 10 претендентов на победу в этих праймериз, провели дебаты. По информации оргкомитета праймериз, в дебатах приняли участие: «члены трёх политических партий: Владислав Жуков, Алина Фомичева и Сергей Ревин из Российской экологической партии «Зелёные» (его представляло доверенное лицо Алексей Гусенков), Юлия Рубцова (ЛДПР), глава партии «Альянс Зелёных» Александр Закондырин; муниципальные депутаты районов Москвы Магомет Яндиев и Валерий Катков, главный редактор независимого издания «Голоснарода.Москва» Сергей Волгин, эколог-общественник Анастасия Мирсанова».
Всего в «зелёном» предварительном голосовании принимают участие 19 кандидатов. Среди них представители 4 политических партий (ЛДПР, РЭП «Зелёные», «Альянс Зелёных», «Яблоко»), муниципальные депутаты округов Москвы, представители общественных организаций, эко-активисты. С первых шагов организации этого праймериз, подчеркивалось, что это – «надпартийный праймериз».  

Праймериз находится на этапе завершения онлайн-голосование на сайте проекта (общее количество проголосовавших более 25 000). 20 мая участников «зелёных праймериз» ждёт этап офлайн-голосования на улицах столицы. Голосования будут организованы во всех округах города. Итоги праймериз предполагается обнародовать 24 мая. Процедуру этого праймериз контролируют представители Общественной палаты России. Пока в этих праймериз (по результатам онлайн-голосования) лидирует Александр Закондырин.

О ПРАЙМЕРИЗ КПРФ
Лево-патриотические праймериз начались 19 апреля. На пресс-конференции в «Интерфаксе» 18 апреля с участием руководства Московского горкома КПРФ, а также на сайте проекта, сообщалось, что эти праймериз «продлятся ровно месяц, в один тур, после чего будут подведены итоги». С нуля часов 20 мая электронное голосование на стайте праймериз остановлено.
Пятерка лидеров по завершении электронного голосования на сайте праймериз выглядит так:
Шувалова Е.А. 1396
Шевченко М.Л. 997
Кумин В.В. 504
Рашкин В.Ф. 495
Балашов Е.Б. 265
В этом открытом праймериз могли принять участие и другие политики, активисты. Следует отметить, что Елена Шувалова не была выдвинута на данный праймериз МГО КПРФ в числе шести кандидатов «от МГО». Накануне майских праздников Георгий Федоров покинул данный праймериз сделав заявление, что идет накрутка голосов в пользу Кумина. 3 мая на своем сайте Е.Шувалова написала, что «пока лидирует в голосовании» и заявила, что не намерена выдвигаться вне КПРФ – не намерена «растаскивать голоса». В начале минувшей недели лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил СМИ, что КПРФ планирует выдвигать на выборах мэра Москвы Владимира Кумина. По мнению ряда экспертов и наблюдателей, это заявление, понизило активность сторонников «Лево-патриотических праймериз» по участию в этом мероприятии и может негативно сказаться на итогах поддержки кандидата от КПРФ на выборах мэра Москвы в сентябре. 
Конференция московского городского комитета КПРФ, на которой будет выдвинут кандидат от партии на выборах мэра Москвы, запланирована на 16 июня.

ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», ИЛЬЯ ВАРЛАМОВ
Несколько слов о других участниках и «отказниках».
Минувшим днем, 18 мая, популярный блогер и соучредитель проекта «Городские проекты» Илья Варламов заявил, что не будет участвовать в праймериз. Около месяца назад он, в ответ на ряд предложений, публично размышлял о возможности такого участия. Свой отказ Варламов мотивировал тем, что не намерен «заниматься самопиаром», баллотируясь в мэры российской столицы. «Использовать выборы для самопиара и как трибуну для своих идей очень соблазнительно. Но я не буду», — заявил Варламов на своем официальном сайте. В то же время Варламов заявил, что готов поддержать независимых кандидатов. 
«В ближайшее время решится, будут ли выборы мэра Москвы выборами, или они превратятся в формальное переназначение Сергей Семёныча (Собянина – ред.)», - подчеркнул Варламов.

ЛДПР и «Справедливая Россия», чьи кандидаты, несмотря на проблемы с так называемым «муниципальным фильтром», будут зарегистрированы кандидатами в мэры Москвы, - праймериз не проводят. Как ранее сообщало ИА «Моссовет» от ЛДПР наибольшие шансы на выдвижение кандидатом имеет Михаил Дегтярев.   
По информации источников ИА «Моссовет» в руководстве «Справедливой России», несмотря на желание и на длительную работу в МГО СР Ильи Свиридова, кандидатом в мэры Москвы от СР будет выдвинут новый глава городской организации Александр Романович.



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Теги: 
Москва  мэр  выборы  кандидаты  партии  праймериз  Собянин  Митрохин  Шувалова  Кумин  Закондырин  Зюганов  Дегтярев  Свиридов  Гудков  Яшин 

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