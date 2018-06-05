5 июня. Mossovetinfo.ru – Глава муниципального округа Тверской Яков Якубович одержал победу на праймериз партии «Яблоко» в Москве, но отказался участия в выборах мэра столицы, так как уверен, что не сможет преодолеть муниципальный фильтр. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
По итогам второго тура праймериз Якубович набрал 57,68%, опередив главу московского «Яблока» Митрохина (42,32%).
«Я вел консультации относительно прохождения муниципального фильтра. Мне стало понятно, что необходимого количества подписей я собрать не смогу», - сказал Якубович, рекомендовав партии выдвинуть в мэры Москвы Митрохина.
«Я понимаю, что муниципальный фильтр – это та развилка, которая не позволит мне достичь желаемого результата. Между тем я уверен, что у Сергея Сергеевича это получится», - подчеркнул Якубович.
Согласно избирательному кодексу города Москвы, количество необходимых подписей для выдвижения кандидата на выборы мэра Москвы составляет 6 процентов от общего числа муниципальных депутатов. При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных образований. Для прохождения фильтра понадобятся подписи депутатов из 110 муниципальных округов. При этом, партия «Яблоко» имеет представительство в 55 округах.
Председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов ранее заявил, что только «Единая Россия» имеет необходимое число депутатов для преодоления муниципального фильтра на выборах мэра Москвы в 2018 году.
07:35 Общество В Москве пройдут бесплатные экскурсии ко Дню России
07:30 Город (Москва и область) Навигацию обновят на всех станциях МЦК и метро
07:25 Общество Якубович выиграл праймериз «Яблока», но отказался от участия в выборах мэра Москвы
21:40 Общество Фестиваль «Рыбная неделя» посетили более двух миллионов человек
20:28 Происшествия МЧС: в Москве до утра 5 июня ожидается гроза и усиление ветра
07:35 Общество В Москве пройдут бесплатные экскурсии ко Дню России
07:30 Город (Москва и область) Навигацию обновят на всех станциях МЦК и метро
08:12 Город (Москва и область) В Москве рассказали, где чаще всего нарушаются правила парковки
14:43 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве во время ЧМ-2018