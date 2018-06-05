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Общество     05.06.2018 07:25

Якубович выиграл праймериз «Яблока», но отказался от участия в выборах мэра Москвы

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Теги:  партии  Яблоко  выборы-2018  выборы мэра Москвы  Сергей Митрохин  Митрохин  Яков Якубович  Якубович  выборы мэра Москвы-2018  праймериз 

5 июня. Mossovetinfo.ru – Глава муниципального округа Тверской Яков Якубович одержал победу на праймериз партии «Яблоко» в Москве, но отказался участия в выборах мэра столицы, так как уверен, что не сможет преодолеть муниципальный фильтр. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

По итогам второго тура праймериз Якубович набрал 57,68%, опередив главу московского «Яблока» Митрохина (42,32%).

«Я вел консультации относительно прохождения муниципального фильтра. Мне стало понятно, что необходимого количества подписей я собрать не смогу», - сказал Якубович, рекомендовав партии выдвинуть в мэры Москвы Митрохина.

«Я понимаю, что муниципальный фильтр – это та развилка, которая не позволит мне достичь желаемого результата. Между тем я уверен, что у Сергея Сергеевича это получится», - подчеркнул Якубович.

Согласно избирательному кодексу города Москвы, количество необходимых подписей для выдвижения кандидата на выборы мэра Москвы составляет 6 процентов от общего числа муниципальных депутатов. При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных образований.  Для прохождения фильтра понадобятся подписи депутатов из 110 муниципальных округов. При этом, партия «Яблоко» имеет представительство в 55 округах.

Председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов ранее заявил, что только «Единая Россия» имеет необходимое число депутатов для преодоления муниципального фильтра на выборах мэра Москвы в 2018 году. 


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Теги: 
партии  Яблоко  выборы-2018  выборы мэра Москвы  Сергей Митрохин  Митрохин  Яков Якубович  Якубович  выборы мэра Москвы-2018  праймериз 

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