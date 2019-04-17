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Общество     17.04.2019 21:55

За кандидата от «Единой России» в Мосгордуму допускают проголосовать 22% избирателей – ВЦИОМ

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Теги:  Москва  выборы  Мосгордума  избиратели  партии  рейтинг  ВЦИОМ 

17 апреля, Mossovetinfo.ru -   За кандидатов от «Единой России» на выборах в Мосгордуму допускают голосовать 22% избирателей. Об этом сообщает ВЦИОМ по итогам исследования электоральных предпочтений москвичей перед выборами в Мосгордуму.

«За кандидатов от «Единой России» - 22%, КПРФ - 20%, Справедливой России - 17%, ЛДПР - 11%.
«За кандидатов от непарламентских партий допускают голосовать около 20%, в основном за ЯБЛОКО – 14%). За кандидатов от «Единой России» - 22%, КПРФ - 20%, Справедливой России - 17%, ЛДПР - 11%», - сообщает ВЦИОМ. 

В то же время, по данным опроса ВЦИОМ, «среди избирателей в Мосгордуму выражен запрос на кандидатов-самовыдвиженцев, представители любых партий, в среднем, пользуются меньшей поддержкой, чем самовыдвиженцы (за них допускают голосовать 37% избирателей)».

ВЦИОМ, Мосгордума, партии, рейтинг


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Теги: 
Москва  выборы  Мосгордума  избиратели  партии  рейтинг  ВЦИОМ 

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