Зюганов: КПРФ не признает итоги онлайн-голосования в одномандатных округах в Москве

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пресс-конференции в ТАСС заявил, что партия не признает итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по одномандатным округам в Москве и потребует проведения расследования.



«Мы не просто не признаем, мы попросим вместе со специалистами расследовать все эти факты, потому что это недопустимо, тем более это делают непосредственно в Москве как столице нашей державы», - заявил Зюганов.



Лидер коммунистов также назвал систему электронного голосования «халтурой, которая может свести с ума всю страну».



Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что именно система электронного голосования помешала победить кандидатам от КПРФ в одномандатных округах и также сказал, что партия ее не признает. Афонин также отметил, что в других регионах результаты ДЭГ были известны к вечеру, а в Москве их начали сводить только к утру.