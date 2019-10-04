4 октября. Mossovetinfo.ru – Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск московского метрополитена к организаторам несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, сообщает АГН «Москва».



Ответчиками по иску выступали Алексей Навальный, Илья Яшин, Юлия Галямина, Владимир Милов, Александр Соловьев, Олег Степанов и Иван Жданов. Суд постановил солидарно взыскать с ответчиков 54 тысячи 747 рублей, а также обязал ответчиков выплатить госпошлину в размере 1 тысячи 810 рублей.



Суть иска заключалась в том, что из-за проведения несогласованной акции метрополитен был вынужден привлечь к работе в выходной день дополнительный персонал.



Ранее Коптевский районный суд взыскал с организаторов несогласованной акции 27 июля более 1,2 миллиона рублей по иску «Морготранса», а затем принял решение взыскать с них же 3,4 миллиона рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги». Кроме того, Тушинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск владельцев ресторана «Армения» к организаторам акции и взыскал с них 241 тысячу 520 рублей.