8 октября. Mossovetinfo.ru – Стали известны детали исков московского управления МВД к организаторам акций оппозиции в Москве 27 июля и 3 августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Симоновского районного суда Москвы.



Два иска от ГУ МВД Москвы к организаторам акций были поданы 30 сентября. В общей сложности московское управление МВД намерено взыскать с оппозиционеров около 18 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба, связанного «с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий».



Первый иск на 8 миллионов 489 тысяч 156 рублей подан к организаторам акции 27 июля. Ответчиками по иску выступают Алексей Навальный, Владимир Милов, Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Александр Соловьев и координатор штаба Алексея Навального в Москве Олег Степанов.



Второй иск на 9 миллионов 402 тысяч 33 рубля подан к Любови Соболь и Георгию Алабурову.



Ранее с организаторов несогласованной акции 27 июля Коптевский районный суд Москвы взыскал почти 55 тысяч рублей по иску московского метрополитена, более 1,2 миллиона рублей по иску «Морготранса», а также 3,4 миллиона рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги». Кроме того, Тушинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск владельцев ресторана «Армения» к организаторам акции и взыскал с них 241 тысячу 520 рублей.