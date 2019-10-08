8 октября. Mossovetinfo.ru – Стали известны детали исков московского управления МВД к организаторам акций оппозиции в Москве 27 июля и 3 августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Симоновского районного суда Москвы.
Два иска от ГУ МВД Москвы к организаторам акций были поданы 30 сентября. В общей сложности московское управление МВД намерено взыскать с оппозиционеров около 18 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба, связанного «с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий».
Первый иск на 8 миллионов 489 тысяч 156 рублей подан к организаторам акции 27 июля. Ответчиками по иску выступают Алексей Навальный, Владимир Милов, Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Александр Соловьев и координатор штаба Алексея Навального в Москве Олег Степанов.
Второй иск на 9 миллионов 402 тысяч 33 рубля подан к Любови Соболь и Георгию Алабурову.
Ранее с организаторов несогласованной акции 27 июля Коптевский районный суд Москвы взыскал почти 55 тысяч рублей по иску московского метрополитена, более 1,2 миллиона рублей по иску «Морготранса», а также 3,4 миллиона рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги». Кроме того, Тушинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск владельцев ресторана «Армения» к организаторам акции и взыскал с них 241 тысячу 520 рублей.
10:43 В России С 2020 года туалеты на железнодорожных вокзалах станут бесплатными
10:04 Происшествия МВД намерено отсудить около 18 млн рублей у организаторов несогласованных акций в Москве
09:33 В России В России могут запретить производить крафтовое пиво - СМИ
08:56 Город (Москва и область) Москвички могут пройти бесплатную маммографию приглашают с 12 октября по 3 ноября
08:29 Город (Москва и область) Ночь на 8 октября стала самой холодной в Москве с начала осени
07:25 Общество Какие отделы ЗАГС можно зарегистрировать брак в праздники
07:14 Город (Москва и область) За месяц прививку от гриппа в Москве сделали более полутора миллионов человек.
20:27 Город (Москва и область) Четыре новые выделенные полосы заработают в Москве 7 октября
12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок
12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий