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Происшествия     28.01.2018 15:27

На Навального будет составлен протокол об административном правонарушении - МВД

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Теги:  Алексей Навальный  полиция  задержание 

28 января. Mossovetinfo.ru – Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве сообщила, что Алексей Навальный, который является одним из организатором несогласованной акции в центре Москвы 28 января и был задержан во время ее проведения, доставлен в отдел полиции.

На него будет составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

В полиции отметили, что на Тверской улице, где проходит несогласованная акция, находится около 1000 человек.


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Теги: 
Алексей Навальный  полиция  задержание 

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