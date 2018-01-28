28 января. Mossovetinfo.ru – Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве сообщила, что Алексей Навальный, который является одним из организатором несогласованной акции в центре Москвы 28 января и был задержан во время ее проведения, доставлен в отдел полиции.
На него будет составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
В полиции отметили, что на Тверской улице, где проходит несогласованная акция, находится около 1000 человек.
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