15 мая. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за организацию несогласованной акции в Москве 5 мая.



Навальный был признан виновным в «повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия». 5 мая Навальный и его сторонники попытались провести несанкционированную акцию в центре Москвы, в ходе которой по официальным данным было задержано 300 человек. Сам Навальный был задержан на Пушкинской площади и доставлен в управление полиции, где в его отношении были составлены два административных протокола. После этого оппозиционер был отпущен до суда.



Ожидается, что во вторник будет рассмотрено еще одно дело в отношении Навального – о неповиновении полиции.