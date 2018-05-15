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Происшествия     15.05.2018, 17:29

Навальный арестован на 30 суток за организацию несогласованной акции 5 мая в Москве

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Теги:  Алексей Навальный  суд  арест 

15 мая. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за организацию несогласованной акции в Москве 5 мая.

Навальный был признан виновным в «повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия». 5 мая Навальный и его сторонники попытались провести несанкционированную акцию в центре Москвы, в ходе которой по официальным данным было задержано 300 человек. Сам Навальный был задержан на Пушкинской площади и доставлен в управление полиции, где в его отношении были составлены два административных протокола. После этого оппозиционер был отпущен до суда.

Ожидается, что во вторник будет рассмотрено еще одно дело в отношении Навального – о неповиновении полиции.


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Теги: 
Алексей Навальный  суд  арест 

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