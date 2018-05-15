Другие материалы
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Происшествия
15.05.2018, 17:29
Навальный арестован на 30 суток за организацию несогласованной акции 5 мая в Москве
15 мая. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за организацию несогласованной акции в Москве 5 мая. На...
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Происшествия
15.05.2018, 16:28
СК РФ планирует допросить немецкого журналиста по делу Родченкова
15 мая. Mossovetinfo.ru – СК РФ намерен допросить немецкого журналиста Хайо Зеппельта в рамках расследования по делу Родченкова, если Зеппельт окажется на территории Российской Федерации, сообщает...
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Происшествия
15.05.2018, 08:26
По факту гибели ребенка на крыше электрички в Москве проводится доследственная проверка
15 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве организована доследственная проверка по факту смерти несовершеннолетнего «зацепера» на железной дороге. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном...