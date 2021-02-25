 
Актуальные темы: коронавирус
Происшествия     25.02.2021 18:28

Навальный этапирован из СИЗО - адвокат

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Алексей Навальный  Навальный  адвокат  СИЗО  колония 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный этапирован из СИЗО, скорее всего в колонию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Навального Вадима Кобозева.

По словам Кобозева, сегодня он прибыл в СИЗО для встречи со своим подзащитным, ему сообщили, что он убыл из СИЗО. При этом, адвокату не сообщили куда этапирован Навальный, однако Кобозев высказал предположение, что его этапировали в колонию.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы изменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 годам колонии. Навальный в 2014 году был осужден на 3,5 года условно за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет. Однако ФСИН обратился в суд с ходатайством о замене условного срока на реальный, в связи с многочисленными нарушениями Навальным испытательного срока.

20 февраля Мосгорсуд отклонил апелляцию Навального и утвердил решение суда первой инстанции о замене Навальному условного срока на реальный.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  адвокат  СИЗО  колония 

Возврат к списку

Лента новостей

18:28 Происшествия Навальный этапирован из СИЗО - адвокат

18:13 Город (Москва и область) Власти Москвы подготовили план отмены ограничений для людей старше 65 лет- СМИ

17:44 В мире В Финляндии с 8 марта введут локдаун на три недели из-за COVID-19

16:50 В России Роскомнадзор установит отличительные знаки для СМИ на массовых акциях

15:57 Общество Более 100 тысяч человек за 5 часов приняли участие в голосовании по установке памятника на Лубянке

Актуальные материалы

07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»

07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

22:51 Другое «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

14:16 Общество Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

14:04 Мнения Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru