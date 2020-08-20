Другие материалы
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Происшествия
20.08.2020, 09:29
Навальный находится в коме в тяжелом состоянии - пресс-секретарь
20 августа. Mossovetinfo.ru – Оппозиционер Алексей Навальный находится в коме в тяжелом состоянии. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем микроблоге в Twitter. «Алексей по-п...
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Происшествия
20.08.2020, 08:56
В отношении депутата Мосгордумы Шереметьева возбуждено уголовное дело
20 августа. Mossovetinfo.ru – В отнгошении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщается на официальном сайте ГСУ СК...
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Происшествия
20.08.2020, 08:34
Навальный находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ
20 августа. Mossovetinfo.ru – Оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован в Омске с отравлением, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ки...