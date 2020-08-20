20 августа. Mossovetinfo.ru – Оппозиционер Алексей Навальный находится в коме в тяжелом состоянии. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем микроблоге в Twitter.



«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», - написала Ярмыш.



Ранее стало известно, что Навальныйгоспитализирован в Омске с отравлением.