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Происшествия     20.08.2020 09:29

Навальный находится в коме в тяжелом состоянии - пресс-секретарь

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный 

20 августа. Mossovetinfo.ru – Оппозиционер Алексей Навальный находится в коме в тяжелом состоянии. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем микроблоге в Twitter.

«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», - написала Ярмыш.

Ранее стало известно, что Навальныйгоспитализирован в Омске с отравлением.


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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный 

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