20 августа. Mossovetinfo.ru – Оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован в Омске с отравлением, об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем микроблоге в Twitter.



По ее словам, Навальному стало плохо в самолете, которым он возвращался из Томска в Москву. Самолет был экстренно посажен в Омске, Навальный был госпитализирован с сильной интоксикацией, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По требованию команды Навального в больницу вызвали полицию.



Ярмыш также заявила, что Навального отравили: «Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость».



Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав, на данный момент Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования.