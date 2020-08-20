20 августа. Mossovetinfo.ru – Оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован в Омске с отравлением, об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем микроблоге в Twitter.
По ее словам, Навальному стало плохо в самолете, которым он возвращался из Томска в Москву. Самолет был экстренно посажен в Омске, Навальный был госпитализирован с сильной интоксикацией, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По требованию команды Навального в больницу вызвали полицию.
Ярмыш также заявила, что Навального отравили: «Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав, на данный момент Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования.
08:56 Происшествия В отношении депутата Мосгордумы Шереметьева возбуждено уголовное дело
08:34 Происшествия Навальный находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ
08:14 Город (Москва и область) Сотрудники образовательных учреждений Москвы пройдут тестирование на коронавирус
18:58 Другое Матчи сборной России в Лиге наций пройдут без зрителей
14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ
10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство
09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября
13:20 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» откроется после реконструкции в 2021 году
20:18 Город (Москва и область) Власти Москвы опубликовали данные о смертности за июль
19:51 В мире Задержанные в Белоруссии 32 россиянина вернулись на родину