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Происшествия     20.08.2020 08:34

Навальный находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ

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Теги:  Алексей Навальный  госпитализация  отравление 

20 августа. Mossovetinfo.ru – Оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован в Омске с отравлением, об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем микроблоге в Twitter.

По ее словам, Навальному стало плохо в самолете, которым он возвращался из Томска в Москву. Самолет был экстренно посажен в Омске, Навальный был госпитализирован с сильной интоксикацией, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По требованию команды Навального в больницу вызвали полицию.

Ярмыш также заявила, что Навального отравили: «Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав, на данный момент Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования.


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Теги: 
Алексей Навальный  госпитализация  отравление 

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