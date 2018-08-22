22 августа. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд отклонил апелляцию оппозиционера Алексея Навального на решение Люблинского суда Москвы по иску бизнесмена Михаила Прохорова. Таким образом, решение суда вступило в силу.
В июне Люблинский суд удовлетворил иск Прохорова, обязав Навального опровергнуть информацию из его расследования. В нем утверждается, что. Прохоров дал взятку размере не менее 25 миллионов евро Александру Хлопонину, который тогда работал заместителем председателя правительства РФ.
Также суд взыскал с Навального 1 рубль в качестве моральной компенсации. Теперь Навальный должен в течение 10 дней опровергнуть озвученную информацию.
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