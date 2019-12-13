13 декабря. Mossovetinfo.ru – Симоновский районный суд Москвы взыскал с организаторов несанкционированной акции в Москве 3 августа Любови Соболь и Георгия Албурова 657 тысяч рублей.



ГУП «Мосгортранс» подал иск в связи с тем, что из-за несанкционированной акции 3 августа произошли задержки движения маршрутного транспорта в Москве в связи с тем, что участники акции перекрывали проезжую часть в разных частях города.



Суд постановил удовлетворить исковые требования в полном объеме.



Ранее сообщалось, что в связи с проведением несанкционированной акции в Москве 27 июля Коптевский суд Москвы взыскал с организаторов акции 1,2 миллиона рублей по иску «Морготранса», 3,4 миллиона рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги», и 54 тысячи 747 рублей по иску Метрополитена. Кроме того, Тушинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск владельцев ресторана «Армения» к организаторам акции 27 июля и взыскал с ответчиков 241 тысячу 520 рублей.