Алиев: Армения должна официально заявить, что Карабах – это Азербайджан

18 апреля. Mossovetinfo.ru - Армения, утверждавшая в свое время, что «Карабах – это Армения, и точка», сегодня должна повторить наши слова «Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак», сказал Алиев. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.



«Потому что, если она сказала «А», то должна сказать и «Б». Армения, принявшая за основу Алма-Атинскую декларацию и выразившая готовность к мирному договору на этой основе, должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан», - заявил Алиев.



Глава государства отметил, что армяне, проживающие в Карабахе, должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства. «Здесь полная свобода, предлагаются все демократические основы. Этот вопрос должен найти свое решение на основе прав человека», - подчеркнул президент Алиев.



«Мы неоднократно заявляли, что не будем обсуждать наши внутренние дела ни с одной страной. Карабах – это наше внутреннее дело", - также сказал президент Азербайджана.



Ранее сегодня, во вторник, премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте с отчетом о выполнении правительственной программы за 2022 год сказал. что Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР Арменией.

"Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном реалистично, если обе страны четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются сегодня и навсегда не предъявлять друг другу территориальных претензий", - сказал Пашинян, которого цитируют армянские СМИ.