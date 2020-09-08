Главы МИД G7 осудили отравление Навального и призвали наказать виновных

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Министры иностранных дел стран-участниц G7 выступили с совместным заявлением, в котором осудили отравление российского оппозиционера Алексея Навального и призвали наказать виновных.



"Навальный является жертвой химической атаки с применением химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок», субстанции, разработанной Россией", — говорится в заявлении глав МИД G7.



Германия ознакомила глав МИД G7 с результатами исследование, показавших отравление Алексея Навального веществом из группы «Новичок».