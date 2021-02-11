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В мире     11.02.2021 09:44

Литва отказалась выдавать России Леонида Волкова

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Теги:  Леонид Волков  Литва  международный розыск  отказ 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – Литва не будет задерживать Леонида Волкова по запросу России, сообщает AP со ссылкой на заявление главы литовского МИД Агне Билотайте.

В отношении Волкова в России возбуждено уголовное дело по статье «Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий». Ранее Леонид Волков был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Литовская сторона считает уголовное преследование Волкова политически мотивированным

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Теги: 
Леонид Волков  Литва  международный розыск  отказ 

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