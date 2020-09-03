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В мире     03.09.2020 14:00

Лукашенко заявил о перехвате разговора о том, что информация об отравлении Навального - фальсификация

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Теги:  Александр Лукашенко  Алексей Навальный  Белоруссия  Германия  Польша 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора, доказывающего, что заявление об отравлении Алексея Навального – фальсификация, сообщает РИА Новости.

По словам Лукашенко речь идет о записи разговора между Варшавой и Берлином, перехват был сделан военной разведкой Белоруссии.

«Я вам должен сказать, что вчера-позавчера… до выступления Меркель она заявила, что ему, то есть Навальному, хотели закрыть рот, мы перехватили разговор… Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином — два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка», - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил, что из разговора явно следует, что заявление об отравлении Навального веществом из группы «Новичок» - фальсификация. Лукашенко пообещал передать расшифровку разговора российской стороне.

2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт со ссылкой на специалистов лаборатории Бундесвера заявил, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».


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Теги: 
Александр Лукашенко  Алексей Навальный  Белоруссия  Германия  Польша 

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