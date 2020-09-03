3 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора, доказывающего, что заявление об отравлении Алексея Навального – фальсификация, сообщает РИА Новости.
По словам Лукашенко речь идет о записи разговора между Варшавой и Берлином, перехват был сделан военной разведкой Белоруссии.
«Я вам должен сказать, что вчера-позавчера… до выступления Меркель она заявила, что ему, то есть Навальному, хотели закрыть рот, мы перехватили разговор… Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином — два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка», - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии заявил, что из разговора явно следует, что заявление об отравлении Навального веществом из группы «Новичок» - фальсификация. Лукашенко пообещал передать расшифровку разговора российской стороне.
2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт со ссылкой на специалистов лаборатории Бундесвера заявил, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».
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